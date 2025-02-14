В ЦБ назвали условие для снижения ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) России пока не видит предпосылок для снижения ключевой ставки в стране. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Она отметила, что для снижения ставки необязательно, чтобы инфляция была на уровне 4%. Главное — увидеть ее устойчивое замедление.

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Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.

ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. По его оценке, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Центробанк обратил внимание на то, что годовая инфляция в России по состоянию на 10 февраля составила 10,0%. Прогноз по инфляции в 2025 увеличен до уровня 7-8% с 4,5-5%, которые прогнозировались ранее. Прогноз по средней ключевой ставке в 2025 повышен до 19-22% с 17-20%.

« В б а з о в о м с ц е н а р и и Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности», — указал ЦБ.

Сообщается, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

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Российский центральный банк, принимая 14 февраля решение о дальнейшей величине ключевой ставки, не рассматривал вариант ее снижения. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, обсуждение касалось или повышения данного показателя, или его сохранения на текущем уровне. Набиуллина подчеркнула, что в будущем ключевая ставка может вырасти еще сильнее в 2025 году. Однако все будет зависеть от того, как сформируется устойчивая тенденция.

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Пик годовой инфляции российская экономика, как ожидается, должна пройти в апреле-мае 2025 года. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом замедляться инфляция должна начать уже в ближайшее время, уточнила глава ЦБ.

" Н е к о т о р о е е е п о в ы ш е н и е в о з м о ж н о в с в я з и с и н д е к с а ц и е й т а р и ф о в в и ю л е . Н о с а м о е в а ж н о е : м ы р а с с ч и т ы в а е м , ч т о к к о н ц у г о д а м е с я ч н а я и н ф л я ц и я , к о т о р а я х а р а к т е р и з у е т т е к у щ е е ц е н о в о е д а в л е н и е , б у д е т о к о л о 4 % в п е р е с ч е т е н а г о д . Н о т а к к а к м ы в н а ч а л о г о д а в о ш л и с в ы с о к о й и н ф л я ц и е й , т о к к о н ц у г о д а г о д о в а я и н ф л я ц и я б у д е т 7 - 8 % " , - с о о б щ и л а Н а б и у л л и н а .

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Умеренный уровень инфляции важен и для бизнеса, и для граждан, для этого нужна высокая ключевая ставка. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, рост основных издержек для бизнеса - это прямое следствие перегретого спроса, индикатором которого является высокая инфляция. "Поэтому для бизнеса, не менее чем для граждан, важно, чтобы инфляция как можно скорее вернулась к умеренному уровню, и для этого нужна высокая ключевая ставка", - сказала она.

В целом бизнес, несмотря на рост издержек в целом и процентных расходов, сохраняет финансовую устойчивость, добавила Набиуллина.

Банк России делает прогнозы исходя из тех данных, которые есть на настоящий момент. Никто не может видеть будущее, ни у кого нет хрустального шара.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

" Н и к т о н е м о ж е т в и д е т ь б у д у щ е е , н и у к о г о н е т х р у с т а л ь н о г о ш а р а . И м ы , к а к м н о г и е у ч а с т н и к и р ы н к а , и а н а л и т и к и , и п р а в и т е л ь с т в о д е л а е м п р о г н о з ы и с х о д я и з т е х д а н н ы х , к о т о р ы е у н а с е с т ь н а н а с т о я щ и й м о м е н т . К о г д а п о с т у п а ю т н о в ы е д а н н ы е , п р о и с х о д я т н о в ы е с о б ы т и я , а п р о ш л ы й г о д т о ж е б ы л б о г а т н а р а з н о г о р о д а с о б ы т и я , э т о з а с т а в л я е т н а с м е н я т ь с в о и о ц е н к и т е к у щ е й с и т у а ц и и и о б н о в л я т ь п р о г н о з ы . Э т о а б с о л ю т н о н о р м а л ь н о " , - о т м е т и л а г л а в а ЦБ.

Праздники не разгоняют темпы роста потребительских цен, в том числе и ажиотажный спрос на цветы 8 марта не влияет на инфляцию в целом. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

" П р а з д н и к и н е м е ш а ю т н и з к о й и н ф л я ц и и . Н у , к о н е ч н о , м ы т а к и е ф а к т о р ы у ч и т ы в а е м , н о з д е с ь е с т ь о т л и ч и я : к о н ц е р т , н а п р и м е р , ч е м п и о н а т м и р а п о ф у т б о л у , э т о р а з о в ы е с о б ы т и я , а п р а з д н и к и о т л и ч а ю т с я о т э т о г о . П р а з д н и к и с л у ч а ю т с я к а ж д ы й г о д , и в о д н о и т о ж е в р е м я . И е с л и г о в о р и т ь э к о н о м и ч е с к и м я з ы к о м , о н и н о с я т с е з о н н ы й х а р а к т е р . Э т а с е з о н н о с т ь , е с т е с т в е н н о , н а м и у ч и т ы в а е т с я " , - с о о б щ и л а Н а б и у л л и н а .

По ее словам, перед 8 Марта цены на цветы сильно растут, но после праздника сразу снижаются.