Бразильский чиновник заявил, что экспорт кофе в РФ мог бы расти

Глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку рассказал РИА Новости на полях выставки «Продэкспо», что объем экспорта кофе в Россию мог бы увеличиться.

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По словам Америку, пространство для дополнительного роста объемов экспорта кофе есть, но некоторые компании испытывают трудности с оплатой поставок.

Он уточнил, что в 2024 году объем экспорта кофе из Бразилии в Россию достиг рекордных показателей.

« Б р а з и л и я — г л а в н ы й в м и р е п р о и з в о д и т е л ь и э к с п о р т е р к о ф е . . . Г л а в н о е п р е п я т с т в и е в н а с т о я щ и й м о м е н т — с л о ж н о с т ь д л я н е к о т о р ы х р о с с и й с к и х к о м п а н и й п р о в е д е н и я о п л а т ы о б ы ч н ы м и б а н к о в с к и м и м е т о д а м и » , — п о д е л и л с я б р а з и л ь с к и й ч и н о в н и к .

Он добавил, что трудности с оплатой уменьшают потенциальный рынок для небольших компаний. Крупные компании, в свою очередь, имеют больше вариантов для расчета.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что Бразилия вытеснила Вьетнам с позиции основного поставщика кофе в Россию.