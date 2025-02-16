Экспорт московских предприятий в страны Африки южнее Сахары выросли более чем в 1,5 раза
По результатам января-октября 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в страны Африки южнее Сахары увеличился на 52 процента по сравнению с прошлым годом. Основными торговыми партнерами столицы стали Кения, Нигерия, Танзания и Южная Африка.
Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
— Интерес московских экспортеров к рынкам Африки южнее Сахары стремительно возрастает: поставки продукции химической промышленности, например, изделий из пластмассы и полиэтиленовых труб, увеличились в пять раз, а экспорт товаров отрасли легкой промышленности – спецодежды, обуви, защитных головных уборов — вырос в шесть раз. Кроме того, в Демократической Республике Конго, Нигерии, Чаде, Нигере и Камеруне востребованы вакцины московского производства. Увеличение объемов столичного несырьевого неэнергетического экспорта в страны Африки южнее Сахары подтверждает высокий потенциал сотрудничества Москвы и региона в области промышленности, — отметил Анатолий Гарбузов.
В частности, поставки продукции пищевой промышленности из Москвы в страны Африки южнее Сахары выросли более чем в половину. Произведенные в Москве кондитерские изделия, бульоны, заготовки, пшеничная мука и безалкогольные напитки востребованы в Конго, Южной Африке, Бенине, Сенегале и Кот Д’ивуаре. Экспорт товаров отрасли энергетического машиностроения — электрогенераторных установок, статистических преобразователей и гидравлических двигателей – также продемонстрировал рост в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Основными партнерами по данному направлению стали Гвинея, Сомали, Республика Конго и Уганда.
С 2019 года центр «Моспром» помогает московским компаниям выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки — байерская программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются B2B и B2G-встречи с потенциальными партнёрами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций. Благодаря таким инициативам столичные предприятия укрепляют свои позиции за рубежом и увеличивают экспортный потенциал.
Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.