Интернет-торговля в России выросла на 41%

Объем интернет-торговли в России в 2024 году вырос на 41%, достигнув объема в 9 трлн рублей.

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Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

« Р о с т и н т е р н е т - т о р г о в л и в Р о с с и и в 2 0 2 4 г о д у с о с т а в и л 4 1 % , а о б ъ е м — п о ч т и 9 т р и л л и о н а р у б л е й . И з в с е й с у м м ы 9 7 % — э т о о н л а й н - п о к у п к и в р о с с и й с к и х и н т е р н е т - м а г а з и н а х и н а о т е ч е с т в е н н ы х м а р к е т п л е й с а х . Н а т р а н с г р а н и ч н ы й р ы н о к п р и х о д и т с я 3 % о т о б щ е й с у м м ы ( 2 7 0 м и л л и а р д а р у б л е й ) » , — с о о б щ и л и в А К И Т .

При этом в прошлом году в общем объеме розничных продаж в России интернет-торговля составила 16,2% — при этом в разных регионах этот показатель может быть выше. Например, в Чукотском автономном округе интернет-торговля составляет 38% от всей розницы. Схожие показатели показывают такие регионы России, как Алтай (26%), Магаданская область (25%), Камчатский край, Калужская, Мурманская область, Карачаево-Черкесия и Тыва (23%).

АКИТ прогнозирует, что интернет-торговля будет продолжать расти.

При этом в Госдуме захотели отдать 15 первых мест на маркетплейсах товарам из России.