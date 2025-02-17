FT: ядерная отрасль США и ЕС рискует столкнуться с дефицитом урана

Компании США, Великобритании и стран Евросоюза, работающие в сфере ядерной энергетики, рискуют столкнуться с дефицитом поставок урана для своих реакторов на фоне обострения глобальной конкуренции за этот металл. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Ядерной отрасли США и ЕС грозит дефицит урана
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Как отмечает издание, спрос на ядерную энергетику растет по всему миру из-за роста энергопотребления, в том числе за счет планов по строительству вычислительных центров для развития искусственного интеллекта и обработки больших массивов данных, а также из-за постепенного отхода государств от традиционного ископаемого топлива. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2040 году мировой спрос на уран удвоится.

Ряд развитых стран, в том числе США и Великобритания, заявляли об утроении глобальных атомных мощностей к 2050 году. На этом фоне крупнейший производитель урана Казахстан наращивает поставки в Россию и КНР, сокращая доли западных стран в своих экспортных поставках, пишет газета.

Как указывает FT, французский атомный концерн Orano испытывает проблемы с наращиванием добычи в Казахстане, так как эксплуатируемые ей месторождения в стране иссякают, а добыча на новых рудниках все чаще отходит к РФ и Китаю.

Аналитики финансовой группы Berenberg подчеркивают, что "шоковое предложение [урана] на рынке" может негативно отразиться на поставках для энергетических компаний ЕС и США в ценовом отношении, а найти новые источники поставок для покрытия спроса в ближайшей перспективе будет затруднительно.

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