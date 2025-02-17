Ядерной отрасли США и ЕС грозит дефицит урана

Компании США, Великобритании и стран Евросоюза, работающие в сфере ядерной энергетики, рискуют столкнуться с дефицитом поставок урана для своих реакторов на фоне обострения глобальной конкуренции за этот металл. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, спрос на ядерную энергетику растет по всему миру из-за роста энергопотребления, в том числе за счет планов по строительству вычислительных центров для развития искусственного интеллекта и обработки больших массивов данных, а также из-за постепенного отхода государств от традиционного ископаемого топлива. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2040 году мировой спрос на уран удвоится.

Ряд развитых стран, в том числе США и Великобритания, заявляли об утроении глобальных атомных мощностей к 2050 году. На этом фоне крупнейший производитель урана Казахстан наращивает поставки в Россию и КНР, сокращая доли западных стран в своих экспортных поставках, пишет газета.

Как указывает FT, французский атомный концерн Orano испытывает проблемы с наращиванием добычи в Казахстане, так как эксплуатируемые ей месторождения в стране иссякают, а добыча на новых рудниках все чаще отходит к РФ и Китаю.

Аналитики финансовой группы Berenberg подчеркивают, что "шоковое предложение [урана] на рынке" может негативно отразиться на поставках для энергетических компаний ЕС и США в ценовом отношении, а найти новые источники поставок для покрытия спроса в ближайшей перспективе будет затруднительно.