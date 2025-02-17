Финансист: укрепление рубля может оказаться недолгим

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом позитивно сказался на российской экономике, но укрепление рубля может оказаться недолгим. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что после личного разговора лидеров двух государств выросли не только акции отечественных предприятий, но и курс рубля. Кроме того, за неделю доллар потерял около шести рублей, упал также курс евро и юаня.

« Т е л е ф о н н ы й р а з г о в о р п р е з и д е н т о в Р о с с и и и С Ш А , а т а к ж е п е р с п е к т и в а л и ч н о й в с т р е ч и и о б с у ж д е н и я у к р а и н с к о г о к о н ф л и к т а с о з д а л и п о з и т и в н ы е н а с т р о е н и я и в ы з в а л и д и с б а л а н с м е ж д у с п р о с о м и п р е д л о ж е н и е м н а в а л ю т н о м р ы н к е » , — п о д е л и л с я с в о и м м н е н и е м Антонов.

Однако финансовый аналитик добавил, что такого рода динамика может быть временной и скоро скорректируется. Он отметил, что сейчас курс рубля находится под давлением нескольких факторов. Среди них низкие цены на нефть, высокая инфляция и стабильная денежно-кредитная политика США.

До этого сообщалось, что обменные пункты в России стали закрываться на фоне укрепившегося рубля. По прогнозу экономиста Василия Колташова, они ждут возвращения курса доллара к прежним значениям. По данным Центробанка РФ на 17 февраля, курс доллара составляет чуть более 91 рубля.