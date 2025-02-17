Почему США медлят с введением новых антироссийских санкций

США могли бы ввести санкции против нефтяной отрасли России, но пока не идут на таки меры, так как это ударит как по американской экономике, а также по Венгрии и Словакии. Об этом «Царьграду» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

В конце января американский лидер Дональд Трамп заявил, что может еще сильнее ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время. А спецпосланник президента США по украинскому кризису Кит Келлог оценил действующие антироссийские рестрикции «всего лишь на тройку» по шкале от одного до десяти. По его словам, ограничения все еще можно ужесточать, особенно санкции, направленные на добычу и экспорт нефти.

При этом, по мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, возможностей по ужесточению санкций у Вашингтона не так уж много, «если учитывать собственные национальные интересы, либо национальные интересы своих партнеров».

В частности, санкции против «Газпрома» стали бы «чувствительными» для России, но ударили бы и по европейским странам, в том числе по Венгрии и Словакии, с которыми Дональд Трамп ведет диалог, уверен он.

« П о с т р а д а л а б ы , н а п р и м е р , В е н г р и я . А с Виктором Орбаном у Трампа отношения хорошие. И тут вопрос: он готов пожертвовать интересами Венгрии и Словакии?» - заметил эксперт.

Однако, по мнению Юшкова, США могут безболезненно для себя ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ» или в целом против всего российского СПГ. Это подняло бы цены на сжиженный газ в Европе, но выгодно Вашингтону, пояснил он.

« С т о ч к и з р е н и я п о с л е д с т в и й д л я Р о с с и и , э т и м е р ы н и к а к н е п о в л и я ю т н а р о с с и й с к у ю э к о н о м и к у . П о с к о л ь к у э к с п о р т н ы х п о ш л и н н а С П Г в Р о с с и и н е т . В с а м о м н а ч а л е п р о е к т « Я м а л С П Г » п о л у ч и л н а л о г о в ы е л ь г о т ы , и о н и н а 1 2 л е т о с в о б о ж д е н ы п о ч т и о т в с е х н а л о г о в . К о н е ч н о , с т р а т е г и ч е с к и н а м х о т е л о с ь б ы , ч т о б ы о н р а б о т а л , н о з д е с ь и с е й ч а с п о Р о с с и и э т о н и к а к н е у д а р и т » , - с ч и т а е т э к с п е р т Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, «тревожить Россию» могут санкции на трубопроводные поставки, так как 30% от рыночной стоимости изымается в качестве экспортной пошлины. «Газпром» также платил ряд налогов, в том числе на добычу полезных ископаемых.

Под удар американских санкций могут также попасть «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Однако решение о санкциях против российских нефтяных компаний может привести к дефициту нефти на мировых рынках и также ударить в перспективе по самим США, так как они являются импортерами, считает Юшков.

« Т е м б о л е е о н [Трамп] говорит: я сейчас еще у Ирана отрежу экспорт, соответственно, они сократят, ужесточу санкции против Венесуэлы, все исключения заберу из-под санкций, которые при Джо Байдене были выданы. И таким образом цены на нефть поднимутся. Частично это позволит России заработать за счет цены, уменьшая при этом объемы экспорта. Но США пострадают. И вопрос: он готов пожертвовать частью своих ресурсов и ресурсов своих союзников, чтобы реально надавить на Россию?» - заметил эксперт.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов, ограничена торговля в ряде областей и резко уменьшено сотрудничество в банковской сфере.