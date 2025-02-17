В Минфине высказались об изменении налоговой политики

Налоговая политика России может меняться в ответ на текущие вызовы и угрозы, но Минфин настроен обеспечить поручение президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы.

Об этом заявил директор департамента Минфина РФ Данил Волков на налоговом форуме РСПП.

" П р е з и д е н т в с в о е м п о с л а н и и т а к ж е п о с т а в и л з а д а ч у в т о м , ч т о б ы з а ф и к с и р о в а т ь н а л о г о в ы е н о в а ц и и и и х о с н о в н ы е у с л о в и я д о 2 0 3 0 г о д а , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь с т а б и л ь н ы е и п р е д с к а з у е м ы е у с л о в и я д л я в е д е н и я б и з н е с а . И м о г у с к а з а т ь , ч т о , н а в е р н о е , в э т о й ч а с т и м ы в л ю б о м с л у ч а е б у д е м н а с т р о е н ы р е а л и з о в ы в а т ь э т о п о р у ч е н и е п р е з и д е н т а . В т о ж е в р е м я я х о т е л б ы с к а з а т ь , ч т о н а л о г о в а я п о л и т и к а - э т о н е " с а м о с т о я т е л ь н а я э ф е м е р н а я с у б с т а н ц и я " , э т о н е о т ъ е м л е м а я ч а с т ь о б щ е й г о с у д а р с т в е н н о й п о л и т и к и . И , к а к п о к а з а л а п р а к т и к а п о с л е д н и х л е т - 2 0 2 0 - 2 0 2 2 г о д ы и п о с л е д у ю щ и е - в н а л о г о в о й п о л и т и к е , в т о м ч и с л е , р е а л и з у ю т с я м е р о п р и я т и я , к о т о р ы е и с х о д я т и з в ы з о в о в и у г р о з , к о т о р ы е с т о я т п е р е д с т р а н о й " , - п о д ч е р к н у л д и р е к т о р д е п а р т а м е н т а .

По его словам, реалии текущего момента будут вносить коррективы в планы, потому что на них, в любом случае, придется реагировать.

" В т о ж е в р е м я т е [ н а л о г о в ы е ] и з м е н е н и я , о к о т о р ы х м ы г о в о р и м , п о з в о л и л и с о з д а т ь ф у н д а м е н т д л я с б а л а н с и р о в а н н о с т и б ю д ж е т н о й с и с т е м ы , о п р е д е л и в д о л г о с р о ч н ы е у с т о й ч и в ы е и с т о ч н и к и ф и н а н с и р о в а н и я р а с х о д о в , в т о м ч и с л е д л я р е а л и з а ц и и э т и х к р у п н о м а с ш т а б н ы х з а д а ч , п о с т а в л е н н ы х п р е з и д е н т о м " , - с к а з а л о н .

ТАСС выступает генеральным информационным партнером "Недели бизнеса" РСПП.