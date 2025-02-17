Экономист заявил о необходимости «публично выпороть» компанию Microsoft в России
При возвращении иностранных брендов в Россию ушедшие ранее из страны компании не должны получить на отечественном рынке никаких привилегий. Вместе с тем американскую Microsoft следует «публично выпороть» в назидательных целях. Об этом, комментируя перспективы восстановления сотрудничества РФ и западных компаний, в разговоре с Рамблером заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Ранее эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group предположили, что в 2025 году на отечественный рынок могут вернуться до 350 иностранных компаний, покинувших страну после февраля 2022 года. Кроме того, о планах вернуться в Россию заявили компании Южной Кореи. Вместе с тем РИА Новости сообщало, что Союз торговых центров (РТЦ) отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.
В случае возвращения на российский рынок иностранные бренды должны будут изменить свою стратегию, считает специалист.
Зачем иностранные бренды нужны на нашем рынке? Разве, вернувшись в РФ, они сделают нам одолжение? На самом деле российская экономика обошлась и без них, и они нам не нужны со своей стратегией, которая подразумевает зарабатывание денег в России и вывод средств из страны. В особенности это касается компаний, которые подчиняются приказам. Когда они получили приказ уйти из РФ – они ушли, а когда пришел приказ вернуться – они возвращаются. То есть мы на них абсолютно не можем рассчитывать. Но, с другой стороны, и препятствовать им тоже нельзя. Хотите вернуться и снять сливки – пробуйте. Однако никаких привилегий в российской экономике такие компании иметь не должны, ведь все эти «возвращенцы» вели себя просто безобразно, они вели себя как ненадежные и политизированные фирмы.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
В случае возвращения иностранных брендов на российский рынок не должны пострадать занявшие их место отечественные компании, добавил эксперт.
«Уход иностранных брендов в какой-то момент создал проблемы нашим торговым центрам, но затем началась адаптация, и российские фирмы заняли их место, кроме того, ускорилось развитие интернет-торговли. Поэтому сейчас нельзя допустить, чтобы российские фирмы куда-то пододвигались и освобождали место иностранным компаниям, ведь в основном они хотят зарабатывать деньги в тех сферах, в тех лакомых зонах, где в принципе это можно делать и без них», - подчеркнул аналитик.
Особое внимание следует уделить вопросам, связанным с возвращением на российский рынок западных производителей высокотехнологичной продукции, считает экономист.
«Они не должны получать в российской экономике никаких привилегий. В частности, это касается государственной поддержки, госзакупок, системы образования, близкого к государству корпоративного сектора и так далее. У нас уже есть свои независимые системы… А компанию Microsoft вообще следует «публично выпороть», чтобы все западные фирмы увидели, что Россия изменилась, что она больше не потерпит зависимого колониального положения и презрительного отношения к себе со стороны западных корпораций. Microsoft запрещала россиянам [покупать] шрифты, поддерживала санкции и вводила собственные ограничительные меры. Но при этом продукция компании у нас почему-то все еще есть. Это неправильно. Microsoft нужно публично вышвырнуть из России, но при этом оставить [россиянам] возможность пользоваться скопированным у Microsoft программным обеспечением… Думаю, ввоз высокотехнологичной продукции, в которой мы особо не нуждаемся, у нас может быть ограничен заградительными пошлинами. Сейчас настало их время», - отметил эксперт.
Вместе с тем Колташов высказался о необходимости изменить отношение к продукции известных брендов в России.
«Бренды продают воздух и, по сути, эксплуатируют глупость потребителя, который ориентируется на «крутость» той или иной торговой марки. Поэтому, полагаю, в нашей системе образования, прежде всего школьного, необходимы серьезнейшие изменения. Нам нужно перестать готовить этих глупых «квалифицированных потребителей» и начать готовить людей с рациональным взглядом на мир, которые не столь подвержены магии западных брендов, как многие из тех, кото был «выкован» в последние десятилетия», - заключил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о возможности возвращения западных брендов в Россию на конкурентной основе.