Экономист заявил о необходимости «публично выпороть» компанию Microsoft в России

При возвращении иностранных брендов в Россию ушедшие ранее из страны компании не должны получить на отечественном рынке никаких привилегий. Вместе с тем американскую Microsoft следует «публично выпороть» в назидательных целях. Об этом, комментируя перспективы восстановления сотрудничества РФ и западных компаний, в разговоре с Рамблером заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group предположили, что в 2025 году на отечественный рынок могут вернуться до 350 иностранных компаний, покинувших страну после февраля 2022 года. Кроме того, о планах вернуться в Россию заявили компании Южной Кореи. Вместе с тем РИА Новости сообщало, что Союз торговых центров (РТЦ) отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.

В случае возвращения на российский рынок иностранные бренды должны будут изменить свою стратегию, считает специалист.

Зачем иностранные бренды нужны на нашем рынке? Разве, вернувшись в РФ, они сделают нам одолжение? На самом деле российская экономика обошлась и без них, и они нам не нужны со своей стратегией, которая подразумевает зарабатывание денег в России и вывод средств из страны. В особенности это касается компаний, которые подчиняются приказам. Когда они получили приказ уйти из РФ – они ушли, а когда пришел приказ вернуться – они возвращаются. То есть мы на них абсолютно не можем рассчитывать. Но, с другой стороны, и препятствовать им тоже нельзя. Хотите вернуться и снять сливки – пробуйте. Однако никаких привилегий в российской экономике такие компании иметь не должны, ведь все эти «возвращенцы» вели себя просто безобразно, они вели себя как ненадежные и политизированные фирмы. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

В случае возвращения иностранных брендов на российский рынок не должны пострадать занявшие их место отечественные компании, добавил эксперт.

« У х о д и н о с т р а н н ы х б р е н д о в в к а к о й - т о м о м е н т с о з д а л п р о б л е м ы н а ш и м т о р г о в ы м ц е н т р а м , н о з а т е м н а ч а л а с ь а д а п т а ц и я , и р о с с и й с к и е ф и р м ы з а н я л и и х м е с т о , к р о м е т о г о , у с к о р и л о с ь р а з в и т и е и н т е р н е т - т о р г о в л и . П о э т о м у с е й ч а с н е л ь з я д о п у с т и т ь , ч т о б ы р о с с и й с к и е ф и р м ы к у д а - т о п о д о д в и г а л и с ь и о с в о б о ж д а л и м е с т о и н о с т р а н н ы м к о м п а н и я м , в е д ь в о с н о в н о м о н и х о т я т з а р а б а т ы в а т ь д е н ь г и в т е х с ф е р а х , в т е х л а к о м ы х з о н а х , г д е в п р и н ц и п е э т о м о ж н о д е л а т ь и б е з н и х » , - п о д ч е р к н у л а н а л и т и к .

Особое внимание следует уделить вопросам, связанным с возвращением на российский рынок западных производителей высокотехнологичной продукции, считает экономист.

« О н и н е д о л ж н ы п о л у ч а т ь в р о с с и й с к о й э к о н о м и к е н и к а к и х п р и в и л е г и й . В ч а с т н о с т и , э т о к а с а е т с я г о с у д а р с т в е н н о й п о д д е р ж к и , г о с з а к у п о к , с и с т е м ы о б р а з о в а н и я , б л и з к о г о к г о с у д а р с т в у к о р п о р а т и в н о г о с е к т о р а и т а к д а л е е . У н а с у ж е е с т ь с в о и н е з а в и с и м ы е с и с т е м ы … А к о м п а н и ю M i c r o s o f t в о о б щ е с л е д у е т « п у б л и ч н о в ы п о р о т ь » , ч т о б ы в с е з а п а д н ы е ф и р м ы у в и д е л и , ч т о Р о с с и я и з м е н и л а с ь , ч т о о н а б о л ь ш е н е п о т е р п и т з а в и с и м о г о к о л о н и а л ь н о г о п о л о ж е н и я и п р е з р и т е л ь н о г о о т н о ш е н и я к с е б е с о с т о р о н ы з а п а д н ы х к о р п о р а ц и й . M i c r o s o f t з а п р е щ а л а р о с с и я н а м [ п о к у п а т ь ] ш р и ф т ы , п о д д е р ж и в а л а с а н к ц и и и в в о д и л а с о б с т в е н н ы е о г р а н и ч и т е л ь н ы е м е р ы . Н о п р и э т о м п р о д у к ц и я компании у нас почему-то все еще есть. Это неправильно. Microsoft нужно публично вышвырнуть из России, но при этом оставить [россиянам] возможность пользоваться скопированным у Microsoft программным обеспечением… Думаю, ввоз высокотехнологичной продукции, в которой мы особо не нуждаемся, у нас может быть ограничен заградительными пошлинами. Сейчас настало их время», - отметил эксперт.

Вместе с тем Колташов высказался о необходимости изменить отношение к продукции известных брендов в России.

« Б р е н д ы п р о д а ю т в о з д у х и , п о с у т и , э к с п л у а т и р у ю т г л у п о с т ь п о т р е б и т е л я , к о т о р ы й о р и е н т и р у е т с я н а « к р у т о с т ь » т о й и л и и н о й т о р г о в о й м а р к и . П о э т о м у , п о л а г а ю , в н а ш е й с и с т е м е о б р а з о в а н и я , п р е ж д е в с е г о ш к о л ь н о г о , н е о б х о д и м ы с е р ь е з н е й ш и е и з м е н е н и я . Н а м н у ж н о п е р е с т а т ь г о т о в и т ь э т и х г л у п ы х « к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х п о т р е б и т е л е й » и н а ч а т ь г о т о в и т ь л ю д е й с р а ц и о н а л ь н ы м в з г л я д о м н а м и р , к о т о р ы е н е с т о л ь п о д в е р ж е н ы м а г и и з а п а д н ы х б р е н д о в , к а к м н о г и е и з т е х , к о т о б ы л « в ы к о в а н » в п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я » , - з а к л ю ч и л о н .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о возможности возвращения западных брендов в Россию на конкурентной основе.