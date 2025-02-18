Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 1,4-1,5%

Индекс Мосбиржи во вторник корректировался вниз. По итогам дня рублевый индикатор просел на 1,5% - до 3 258,76 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,4%, до 1 123,91 пункта. Курс юаня за день вырос на 3,9 копейки - до 12,63 рубля.
"Индекс Мосбиржи начал торги вторника бодро и обновил максимум с начала года на уровне 3 360 пунктов, после чего перешел к коррекции. Рынок на ожиданиях переговоров РФ и США вышел на максимумы с мая 2024 года. Вероятно, спекулятивно настроенные участники торгов решили зафиксировать прибыль по факту встречи российских и американских дипломатов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.
Внешний фон был неоднородным. В Китае индексы снижались после ралли на позитивном новостном фоне. "Регулирование технологических компаний может смягчиться, а успехи DeepSeek поддерживают рынок. Февральский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW вышел чуть хуже прогноза, но заметно лучше январского показателя", - добавил эксперт.
Рынок акций
В лидерах роста к завершению сессии находились акции СПб-биржи (+14,26%), котировки "Мосэнерго" (+1,22%) и бумаги "Полюса" (+0,97%).
"Лидерами роста на падающем рынке оказались акции СПб-биржи, видимо, в ожидании будущей отмены или хотя бы смягчения санкций", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги "Сегежи" (-9,26%), котировки "Распадской" (-6,8%), акции группы "Пик" (-6,57%), бумаги ВТБ (-6,01%) и "префы" "Мечела" (6%).
"Лидерами снижения оказались бумаги лесопромышленной группы "Сегежа", скорее всего, после недавнего бурного роста", - добавила эксперт.
Прогноз на 19 февраля
В ближайшие дни при отсутствии геополитических новостей рынок может продолжить "снимать" техническую перегретость. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 19 февраля - 3 175 - 3 300 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 90-95 рублей, по курсу юаня - 12-13 рублей.
Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3 250 - 3 350 пунктов. Ориентиры по курсу доллара, евро и юаня - 91-93 рубля, 95-97 рублей и 12,3-12,9 рубля соответственно.
В среду состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. В США выйдет статистика по новостройкам за январь. Росстат вечером представит недельные данные по динамике потребительских цен.