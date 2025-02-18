«Центробанк готов жестить». Раскрыт смысл сохранения ключевой ставки

Сохранение ключевой ставки Центробанком было неожиданным шагом в декабре, а в январе – вполне прогнозируемым. Регулятор в целом не меняет риторику, но дал сигнал о готовности к жестким мерам, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Формулировки ЦБ говорят о том, что при необходимости ставку продолжат повышать, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению эксперта, самый интересный посыл заключается в изменении прогноза – так, изменились формулировки заявлений регулятора, что говорит о возможных будущих шагах.

« Н а с а м о м д е л е Ц е н т р о б а н к в с в о е м з а я в л е н и и е щ е ж е с т ч е , ч е м р а н ь ш е , о б о з н а ч а е т : д е с к а т ь , м ы г о т о в ы , е с л и п р и д е т с я , п о д н я т ь с т а в к у , м ы г о т о в ы ж е с т и т ь , н о п о к а м ы в и д и м , ч т о у ж е с д е л а л и д о с т а т о ч н о » , — о б ъ я с н и л о н .

По его мнению, сценарий повышения ставки остается как один из возможных вариантов для замедления высокой инфляции, однако к этому шагу не прибегают, так как больше преимуществ на стороне паузы.

Поэтому в ближайшее время «рубильник, которым двигают ставку», останется без внимания, считает экономист.

С ним согласился главный экономист ГК «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач – он подчеркнул, что повышением ставки цели достигнуты не были, так как ужесточение денежно-кредитной политики в отдельных сферах экономики, наоборот, разгоняет инфляцию. Например, от роста ставки подорожали продовольственные товары и логистика, подчеркнул он.

« Т о ж е к а с а е т с я и н в е с т и ц и й , р а з в и т и я д о л г о с р о ч н ы х п р о е к т о в , т а м в ы с о к а я с т а в к а — э т о п р о с т о с м е р т и п о д о б н о » , — з а к л ю ч и л Клепач.

Напомним, в прошлую пятницу ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил, что инфляция остается высокой, но кредитная активность россиян замедлилась.