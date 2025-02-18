«Центробанк готов жестить»: экономист раскрыл смысл сохранения ключевой ставки

Сохранение ключевой ставки Центробанком было неожиданным шагом в декабре, а в январе – вполне прогнозируемым. Регулятор в целом не меняет риторику, но дал сигнал о готовности к жестким мерам, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Формулировки ЦБ говорят о том, что при необходимости ставку продолжат повышать, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Центробанк готов жестить». Раскрыт смысл сохранения ключевой ставки
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По мнению эксперта, самый интересный посыл заключается в изменении прогноза – так, изменились формулировки заявлений регулятора, что говорит о возможных будущих шагах.

«На самом деле Центробанк в своем заявлении еще жестче, чем раньше, обозначает: дескать, мы готовы, если придется, поднять ставку, мы готовы жестить, но пока мы видим, что уже сделали достаточно», объяснил он.

По его мнению, сценарий повышения ставки остается как один из возможных вариантов для замедления высокой инфляции, однако к этому шагу не прибегают, так как больше преимуществ на стороне паузы.

Поэтому в ближайшее время «рубильник, которым двигают ставку», останется без внимания, считает экономист.

С ним согласился главный экономист ГК «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач – он подчеркнул, что повышением ставки цели достигнуты не были, так как ужесточение денежно-кредитной политики в отдельных сферах экономики, наоборот, разгоняет инфляцию. Например, от роста ставки подорожали продовольственные товары и логистика, подчеркнул он.

«То же касается инвестиций, развития долгосрочных проектов, там высокая ставка это просто смерти подобно», заключил Клепач.

Напомним, в прошлую пятницу ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил, что инфляция остается высокой, но кредитная активность россиян замедлилась.

Экономика
Антон Табах
Андрей Клепач
Эксперт РА
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