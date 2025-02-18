Глава Минэкономразвития Решетников назвал причины роста цен в России
Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о причине роста цен в стране.
По его словам, весомая часть инфляции вызвана структурными изменения потребления со стороны общества.
— Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен, — объяснил он.
По словам главы Минэкономразвития, рост цен на молочную продукцию, в первую очередь масла, вызван тем, что у людей с ростом доходов поменялась структура потребления.
— Люди стали покупать больше сыров и масла, но нужный для этого объем сырого молока пока ограничен, потому что наращивание стад и создание новых ферм требуют времени и для этого нужно активнее инвестировать, — добавил Решетников.
Он указал, что такая же ситуация происходит в сфере туризма. Рост спроса на путешествия по стране не соответствует реальным возможностям. Также южные регионы России все еще закрыты для полетов, в частности, Крым и Краснодарский край.
— При этом, конечно, идет замещение: например, туристами активно прирастают Кавказ и ряд других территорий. Туда тоже нужно вкладывать, потому что страна большая и людям нужны альтернативы, чтобы всюду можно было летать и смотреть, — подчеркнул он в беседе с RT.
Кандидат экономических наук Николай Кульбака предупредил, что россияне столкнутся с активным ростом цен грядущей весной. По его словам, увеличение стоимости товаров будет связано с повышением бюджетных расходов по различным направлениям и с ростом налогов.
Более позитивный прогноз дала генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, которая заявила о том, что цены на куриные яйца и сливочное масло могут снизиться после включения их в перечень социально значимых продуктов.