Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о причине роста цен в стране.

По его словам, весомая часть инфляции вызвана структурными изменения потребления со стороны общества.

— С т р у к т у р н а я т р а н с ф о р м а ц и я и д е т , и в о с н о в е е е л е ж и т в н у т р е н н и й с п р о с . П р и ч е м м ы в и д и м , ч т о н е в с е н а ш и о т р а с л и о к а з а л и с ь г о т о в ы к р о с т у с п р о с а , и э т о в ы р а ж а е т с я в т о м ч и с л е в р о с т е ц е н , — о б ъ я с н и л о н .

По словам главы Минэкономразвития, рост цен на молочную продукцию, в первую очередь масла, вызван тем, что у людей с ростом доходов поменялась структура потребления.

— Л ю д и с т а л и п о к у п а т ь б о л ь ш е с ы р о в и м а с л а , н о н у ж н ы й д л я э т о г о о б ъ е м с ы р о г о м о л о к а п о к а о г р а н и ч е н , п о т о м у ч т о н а р а щ и в а н и е с т а д и с о з д а н и е н о в ы х ф е р м т р е б у ю т в р е м е н и и д л я э т о г о н у ж н о а к т и в н е е и н в е с т и р о в а т ь , — д о б а в и л Решетников.

Он указал, что такая же ситуация происходит в сфере туризма. Рост спроса на путешествия по стране не соответствует реальным возможностям. Также южные регионы России все еще закрыты для полетов, в частности, Крым и Краснодарский край.

— П р и э т о м , к о н е ч н о , и д е т з а м е щ е н и е : н а п р и м е р , т у р и с т а м и а к т и в н о п р и р а с т а ю т К а в к а з и р я д д р у г и х т е р р и т о р и й . Т у д а т о ж е н у ж н о в к л а д ы в а т ь , п о т о м у ч т о с т р а н а б о л ь ш а я и л ю д я м н у ж н ы а л ь т е р н а т и в ы , ч т о б ы в с ю д у м о ж н о б ы л о л е т а т ь и с м о т р е т ь , — п о д ч е р к н у л о н в б е с е д е с RT.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака предупредил, что россияне столкнутся с активным ростом цен грядущей весной. По его словам, увеличение стоимости товаров будет связано с повышением бюджетных расходов по различным направлениям и с ростом налогов.

Более позитивный прогноз дала генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, которая заявила о том, что цены на куриные яйца и сливочное масло могут снизиться после включения их в перечень социально значимых продуктов.