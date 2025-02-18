Оценена потребность России в кадрах

Голикова: К 2030 году в России необходимо заместить более 10 млн работников
Из-за выхода россиян на пенсию в ближайшие годы экономике потребуется более 10 млн работников. Об этом в ходе заседания Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов в Госдуме сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что из-за демографических трендов предстоит заместить в виду выхода на пенсию 10,1 млн человек.
Потребность в кадрах, по ее данным, оценивается в 3,1 млн человек к 2030 году по отношению к 2022 году.
"Практически это означает следующее: на период до 2030 года нам нужно еще дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тыс. человек", - уточнила вице-премьер.
Больше всего работников придется заместить в обрабатывающей промышленности, строительстве, медицине и образовании.
Голикова подчеркнула, что президентом страны поставлена задача вхождения российской экономики к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира.
"Понятно, что это предполагает иные подходы развития, иные технологические приоритеты. И, конечно, самая главная тема, которая с этим связана, - это обеспечение кадрами", - подчеркнула вице-премьер, представляя депутатам параметры нового нацпроекта "Кадры".
По ее словам, сейчас открыто полтора миллиона вакансий. При этом она отметила, что почти полмиллиона вакансий - это вакансии по рабочим профессиям.
"Очень важно понимать, что в этот же период времени, до 2030 года, на рынок труда выйдет 6,7 миллиона выпускников. Как из высших учебных, так и из средних специальных учебных заведений. С одной стороны, это наш золотой ресурс, с другой стороны, мы должны очень четко представлять, что выходящие на рынок труда молодые люди соответствуют потребностям рынка труда. Это самая сложная задача, потому что по ряду специальностей есть несоответствие потребностям рынка труда", - подчеркнула Голикова.
Она уточнила, что крайне важна маршрутизация выпускников и их переориентация на те специальности и направления, которые востребованы экономикой.
В целом на нацпроект "Кадры" на предстоящие шесть лет планируется направить 116 млрд рублей.
"Основные расходы - федеральный бюджет, основная цель - создание новой модели управления кадровым обеспечением страны", - подчеркнула Голикова.