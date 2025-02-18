Оценена потребность России в кадрах

Из-за выхода россиян на пенсию в ближайшие годы экономике потребуется более 10 млн работников. Об этом в ходе заседания Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов в Госдуме сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что из-за демографических трендов предстоит заместить в виду выхода на пенсию 10,1 млн человек.

Потребность в кадрах, по ее данным, оценивается в 3,1 млн человек к 2030 году по отношению к 2022 году.

" П р а к т и ч е с к и э т о о з н а ч а е т с л е д у ю щ е е : н а п е р и о д д о 2 0 3 0 г о д а н а м н у ж н о е щ е д о п о л н и т е л ь н о в о в л е ч ь в э к о н о м и к у п о р я д к а 8 0 0 т ы с . ч е л о в е к " , - у т о ч н и л а в и ц е - п р е м ь е р .

Больше всего работников придется заместить в обрабатывающей промышленности, строительстве, медицине и образовании.

Голикова подчеркнула, что президентом страны поставлена задача вхождения российской экономики к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира.

" П о н я т н о , ч т о э т о п р е д п о л а г а е т и н ы е п о д х о д ы р а з в и т и я , и н ы е т е х н о л о г и ч е с к и е п р и о р и т е т ы . И , к о н е ч н о , с а м а я г л а в н а я т е м а , к о т о р а я с э т и м с в я з а н а , - э т о о б е с п е ч е н и е к а д р а м и " , - п о д ч е р к н у л а в и ц е - п р е м ь е р , п р е д с т а в л я я д е п у т а т а м п а р а м е т р ы н о в о г о н а ц п р о е к т а " К а д р ы " .

По ее словам, сейчас открыто полтора миллиона вакансий. При этом она отметила, что почти полмиллиона вакансий - это вакансии по рабочим профессиям.

" О ч е н ь в а ж н о п о н и м а т ь , ч т о в э т о т ж е п е р и о д в р е м е н и , д о 2 0 3 0 г о д а , н а р ы н о к т р у д а в ы й д е т 6 , 7 м и л л и о н а в ы п у с к н и к о в . К а к и з в ы с ш и х у ч е б н ы х , т а к и и з с р е д н и х с п е ц и а л ь н ы х у ч е б н ы х з а в е д е н и й . С о д н о й с т о р о н ы , э т о н а ш з о л о т о й р е с у р с , с д р у г о й с т о р о н ы , м ы д о л ж н ы о ч е н ь ч е т к о п р е д с т а в л я т ь , ч т о в ы х о д я щ и е н а р ы н о к т р у д а м о л о д ы е л ю д и с о о т в е т с т в у ю т п о т р е б н о с т я м р ы н к а т р у д а . Э т о с а м а я с л о ж н а я з а д а ч а , п о т о м у ч т о п о р я д у с п е ц и а л ь н о с т е й е с т ь н е с о о т в е т с т в и е п о т р е б н о с т я м р ы н к а т р у д а " , - п о д ч е р к н у л а Голикова.

Она уточнила, что крайне важна маршрутизация выпускников и их переориентация на те специальности и направления, которые востребованы экономикой.

В целом на нацпроект "Кадры" на предстоящие шесть лет планируется направить 116 млрд рублей.