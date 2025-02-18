В российской делегации сделали заявление о прогрессе в переговорах с США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сделал ряд заявлений журналистам на фоне начала переговоров представителей России и США в Эр-Рияде. Как сообщает ТАСС, по его словам, прогресс по экономическому взаимодействию двух стран возможен в ближайшие два месяца.

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Во время беседы с прессой Дмитриев отметил, что стороны не могут раскрывать все детали, однако у Москвы и Вашингтона идет очень важный трек по экономике. При этом он отметил, что сама суть вопроса имеет политическую подоплеку.

« Я п о л и т и ч е с к и м и в о п р о с а м и н е з а н и м а ю с ь , н о в о т в о п р о с а м и и н в е с т и ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и м и . У н а с е с т ь р я д п р е д л о ж е н и й , н а д к о т о р ы м и н а ш и к о л л е г и д у м а ю т . Я с ч и т а ю , ч т о т а м б у д е т , в о з м о ж н о , п р о г р е с с у ж е н е в о т д а л е н н о й п е р с п е к т и в е , а в б л и ж а й ш и е 2 - 3 м е с я ц а » , — с к а з а л г л а в а Р Ф П И .

Он добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена вводила в заблуждение окружающих своими оценками состояния экономики РФ.

« Я д у м а ю , о ч е н ь в а ж н о п р о с т о н а ч а т ь д и а л о г и с к а з а т ь : к о л л е г и , с а н к ц и и у д а р и л и п о а м е р и к а н с к и м к о м п а н и я м б о л ь ш е , ч е м о н и у д а р и л и п о Р о с с и и . М ы с э т о г о н а ч и н а е м и д а л ь ш е п о с т е п е н н о б у д е м д в и г а т ь с я в д р у г и е с ф е р ы » , — цитирует его ТАСС.

Кроме того, представители России и США обсуждают восстановление сотрудничества по целому ряду экономических проектов. Также глава РФПИ отметил, что в Эр-Рияде не поднимается вопрос о поврежденных газопроводах системы «Северный поток».

Напомним, что встреча делегаций РФ и США проходит в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии. Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Дмитриев может присоединиться к ним для обсуждения экономических вопросов. В делегацию Соединенных Штатов вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.