Политика Байдена подорвала доверие к доллару и создала много угроз для американской экономики. Администрация бывшего президента США создала неверный нарратив в американском обществе о том, что санкции вредят России. На самом деле санкции помогли РФ стать более независимой.

Об этом журналистам сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который участвует в российско-американских переговорах в Эр-Рияде.