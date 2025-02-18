Минфин ответил на вопрос о корректировке налоговой системы

Министерство финансов России не планирует корректировку основных параметров налоговой системы.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

" У Минфина России нет планов по корректировке основных параметров налоговой системы. Сформированный в прошлом году бюджет на 2025-2027 годы предусматривает устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств, которые обеспечивают сбалансированность бюджетной системы", - говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что в текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета.