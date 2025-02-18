Оценено влияние атаки дронов на прокачку нефти по каспийскому трубопроводу

Транспортировка нефти из Казахстана по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов. Так влияние атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прокачку сырья оценили в «Транснефти», сообщает РИА Новости.

Последствия ударов по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» будут устраняться в течение полутора-двух месяцев. Ремонт на объекте приведет к сокращению объемов транспортировки.

В КТК тем временем отметили, что транспортировка по маршруту Тенгиз — Новороссийск продолжается.

« В ш т а т н о м р е ж и м е п р о д о л ж а е т с я о т г р у з к а с ы р ь я н а э к с п о р т н а м о р с к о м т е р м и н а л е . В н а с т о я щ и й м о м е н т п р и е м н е ф т и о т г р у з о о т п р а в и т е л е й о с у щ е с т в л я е т с я с о г л а с н о у т о ч н е н н ы м т е х н и ч е с к и м в о з м о ж н о с т я м п о п е р е к а ч к е » , — з а я в и л и в к о м п а н и и .

По данным «Транснефти», в 2024 году большая часть (74 процента) прокачки по системе КТК пришлась на долю американских и иных западных грузоотправителей.

Об атаке дронов на станцию КТК в Краснодарском крае сообщили 17 февраля. Промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская из-за БПЛА выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.