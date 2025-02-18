Украина увеличила импорт электроэнергии

Украина в феврале увеличивает импорт электроэнергии. Об этом сообщает профильное издание ExPro Electricity, специализирующееся на проблемах нефтегазовой и энергетической отраслей.

Согласно данным издания, среднесуточный импорт электроэнергии за 11-17 февраля составил 10,5 тыс. МВт·ч, что вдвое больше показателя за 1-10 февраля. В целом с начала февраля было импортировано почти 130 тыс. МВт·ч электроэнергии, больше всего электроэнергии поступает из Венгрии (36%).

При этом, отмечает издание, зарезервированная пропускная способность пока используется не на 100%.

Ранее во вторник на Украине ввели ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса. 17 февраля по всей стране фиксировались аварийные отключения света.