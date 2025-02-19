В новый пакет антироссийских санкций ЕС войдут 13 банков

Тринадцать банков войдут в новый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, под санкции попадут «больше физлиц и компаний».

Кроме того, ЕС намерен постепенно вводить запрет на импорт определенных видов российской алюминиевой продукции.

Ранее стало известно, что представители сообщества согласовали 16-й пакет антироссийских санкций, напоминает РЕН ТВ. Как ожидается, ограничения коснутся 73 судов, причастных к перевозке российских энергоресурсов.