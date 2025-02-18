СМИ объяснили появление «вампиров» в базе соцвыплат США

Сотрудники IT-сферы разъяснили, почему в актуальной базе данных получателей социальных пособий в США зарегистрировано больше людей, чем официально проживает в стране, а также имеются сведения о гражданах в возрасте от 120 до 369 лет, передает журнал Wired.

На наличие таких людей обратил внимание накануне руководитель Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. По мнению специалистов, это техническая проблема, вызванная устаревшим кодом на языке программирования COBOL.

В некоторых версиях, если дата рождения не указана, система использует стандартное значение — 20 мая 1875 года. В 2025 году это возраст 150 лет. Также с 2015 года администрация социального обеспечения США автоматически прекращает выплаты людям, достигшим 115 лет. Эксперты, с которыми пообщалось издание, выразили обеспокоенность по поводу безопасности информации миллионов людей, поскольку DOGE получил практически неограниченный доступ к государственным информационным системам.

Илон Маск ранее выразил сомнение в надежности системы социальной поддержки в США, назвав ее крупнейшим обманом в истории. Он провел аналогию с «загадочной древней цивилизацией» и в шутку предположил, что вампиры получают щедрые пособия.