Страны G7 могут пересмотреть потолок цен на российскую нефть

Страны G7 рассматривают возможность пересмотра потолка цен на нефть из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

По данным агентства, целью меры является снижение доходов Москвы. Кроме того данный шаг должен «склонить РФ к переговорам о мире».

« Б о л ь ш а я с е м е р к а р а с с м а т р и в а е т в о з м о ж н о с т ь к о л л е к т и в н о г о у ж е с т о ч е н и я и л и а д а п т а ц и и п о т о л к а ц е н н а р о с с и й с к у ю н е ф т ь » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

При этом отмечается, что пока неизвестно, сколько стран G7 поддерживают эту идею. Страны «Большой семерки» планируют сделать заявление 24 февраля.

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Напомним, что в декабре 2022 года G7, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера в отношении нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. Москва в ответ запретила поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.