Набиуллину спросили о переговорах с США о снятии санкций с России

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что российский финансовый регулятор не ведёт переговоры с США по теме снятия экономических санкций с России.

Как пишет РИА Новости, такое заявление Набиуллина сделала, отвечая на соответствующий вопрос на полях форума «Кибербезопасность в финансах».

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах, мне об этом ничего не известно», — сказала глава регулятора.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что санкции ударили по США сильнее, чем по России.