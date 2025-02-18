Reuters: РФ в январе лидировала среди крупнейших поставщиков нефти в Индию

Россия заняла первое место по поставкам нефти в Индию в январе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные торговых источников южноазиатской республики.

В январе месяце Россия являлась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, импорт вырос на 4,3% по сравнению с декабрем 2024 года и составлял до 1,58 млн баррелей в день.

Поставки ближневосточной нефти увеличились на 6,5% в январе, до 2,7 млн баррелей в сутки. Ирак остается вторым по величине поставщиком нефти в Индию, за ним следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Доля ближневосточной нефти в импорте сырой нефти в Индию, составившем около 5,1 млн баррелей в сутки, в январе выросла до 27-месячного максимума в 53%.

В рассматриваемый период США стали пятым по величине поставщиком сырой нефти в Индию на фоне общего роста импорта американских товаров в республику. Согласно данным Reuters, Индия в январе получала из США 218 400 баррелей нефти в день по сравнению с 70 600 баррелями в день в декабре.

Индийские нефтеперерабатывающие компании готовятся к дальнейшему увеличению импорта энергоносителей из США в связи с намерением Нью-Дели нарастить их закупки в этом году до $25 млрд по сравнению с $15 млрд в прошлый годовой период.

За первые 10 месяцев текущего 2024-2025 финансового года (начался в апреле) импорт нефти в Индию вырос на 4,5% и составил в среднем 4,8 млн баррелей в день.