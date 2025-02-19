Жители Германии столкнулись с беспрецедентно низкими тарифами на электроэнергию во второй половине февраля 2025 года. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Подчеркивается, что стоимость фьючерсов на электроэнергию в Германии на 2026 год опустилась примерно на 14%. Среди факторов падения цен - снижение фьючерсов на газ и сообщения, касающиеся посреднических усилий США, направленных на завершение украинского конфликта.

Американский журнал The National Interest ранее сообщил, несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически завершен. Подчеркивалось, что президент США Дональд Трамп не объявлял об этом прямо, однако общими усилиями власти США пришли к выводу, что бои на Украине больше не могут продолжаться.

В столице Саудовской Аравии 18 февраля состоялась встреча представителей России и США. От России на встрече присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

После встречи Юрий Ушаков поделился с журналистами своими впечатлениями. Он отметил, что переговоры прошли успешно и были серьезными. Стороны обсудили все вопросы, которые хотели поднять.