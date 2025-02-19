Жители Германии столкнулись с беспрецедентно низкими тарифами на электроэнергию во второй половине февраля 2025 года. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Согласно данным издания, акции энергетических компаний потеряли в цене 14% в ходе торгов на энергетической бирже. Подчеркивается, что это произошло на фоне снижения стоимости фьючерсов газовых компаний после первого телефонного разговора между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Однако, несмотря на то, что в ФРГ начали улучшаться условия жизни, в стране все еще есть множество социальных и культурных проблем, говорится в публикации. Специалисты уже давно говорят о миграционном и политическом кризисе в государстве.

В столице Саудовской Аравии 18 февраля состоялась встреча представителей России и США. От России на встрече присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

После встречи Юрий Ушаков поделился с журналистами своими впечатлениями. Он отметил, что переговоры прошли успешно и были серьезными. Стороны обсудили все вопросы, которые хотели поднять.