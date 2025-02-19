Страны ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России

Представителям стран Евросоюза удалось согласовать 16-й пакет санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока.

Как отмечается, рестрикции включают запрет на импорт первичного алюминия из России и добавление в черный список 73 судов, которые якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов. Европейский союз ранее объявил о планах ввести в действие 16-й пакет санкций против России к 24 февраля.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что Европейский союз не рассматривает возможность отмены ограничительных мер в отношении России, даже если такое решение будет принято властями США. Он отмечал, что с учетом политики новой администрации США «ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики». Домбровскис указывал на то, что в настоящее время идет работа над новым пакетом санкций.

На фоне вероятной встречи президентов РФ и США начали появляться сообщения о смягчении и даже снятии антироссийских ограничений. Агентство Reuters отмечало, что такое решение может поставить союзников Вашингтона в Европе в трудное положение.