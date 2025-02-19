В Венгрии рассказали, в каком случае про санкции «можно будет забыть»

Укрепление связей между Россией и США позволит отказаться от санкционной политики, которая уже утратила свою актуальность. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает агентство «Прайм».

В связи с ожидаемой встречей лидеров России и США в информационном пространстве стали появляться новости о возможном ослаблении или даже отмене санкций в отношении России. По информации агентства Reuters, такое развитие событий может создать проблемы для союзников США в Европе. Европейский союз, в свою очередь, сообщил о планах ввести в действие 16-й пакет санкций против России к 24 февраля.

Сийярто указал на то, что время санкционной политики прошло. По его словам, возникла новая реальность, «поскольку переговоры между США и Россией складываются весьма обнадеживающе».

«Мы искренне надеемся, что американо-российские отношения улучшатся в будущем настолько, что всю эту санкционную политику можно будет забыть», - подчеркнул Сийярто.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока сообщило, что представителям стран Евросоюза удалось согласовать 16-й пакет санкций против России.