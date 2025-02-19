Официальный курс доллара упал почти до 90 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 20 февраля, снизился на 91 копейку, до 90,43 рубля, а европейская валюта потеряла 1,59 рубля, опустившись до 94,08, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

© Lenta.ru

Американская валюта в среду вновь опустилась ниже 90 рублей на международном рынке Forex. При этом официальный курс, несмотря на практически неуклонное укрепление рубля в феврале, эту отметку пока не преодолевал. Еще две недели назад, 4 февраля, он составлял 99,94 рубля за доллар, а максимально приближался к ней 15 февраля, достигнув 90,31.

Поддержку продолжающемуся рублевому ралли оказывает приближение пика налоговых платежей экспортеров 25 и 28 февраля, на фоне чего они увеличивают предложение иностранной валюты на рынке. Также некоторые компании могут продолжать конвертировать инвалюту в рубли и на фоне предстоящего 27 февраля вступления в силу санкций США против российского нефтегазового сектора, Дмитрий Бабин.

Ранее экономист назвал условием закрепления курса ниже 90 рублей за доллар начало реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появление перспектив мирного договора.