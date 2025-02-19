В России понадеялись на увядание духа санкций

После переговоров в Эр-Рияде российской и американской делегаций на тему восстановления отношений и решения ряда вопросов санкции США вряд ли сразу начнут снимать. Такое предположение высказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает РБК.

В то же время он понадеялся, что сам дух ограничительных мер увянет, а компании перестанут толковать санкции расширительно. Речь идет о том, что большая часть компаний разорвала отношения с Россией без прямых санкционных запретов.

В связи с этим, предсказывает Титов, будут разморожены счета компаний, не попавших под санкции, а также состоится возврат в Россию западных брендов и возобновление выдачи виз.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах в Саудовской Аравии, предположил, что некоторые американские компании начнут возвращаться во втором квартале текущего года. По его словам, такому бизнесу предоставят доступ к российским природным ресурсам, поэтому ему нет смысла отказываться.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил после самой встречи и подтвердил позднее в разговоре с европейскими дипломатами, что Вашингтон не собирается отменять санкции против России до того момента, как будет подписано мирное соглашение по Украине.

При этом первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов отмечает, что в банке не видят никаких признаков скорого возвращения западных брендов в Россию, а разговоры об этом внутри страны с упоминанием конкретных торговых марок он объяснил желаниями самих спикеров.