Каллас: ЕС рассматривает выпуск облигаций для укрепления обороны

Европейский союз обсуждает выпуск совместных облигаций для масштабного увеличения оборонных расходов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg.

"Мы рассматриваем различные варианты финансирования, включая перенаправление неиспользованных средств из фонда восстановления после пандемии коронавируса и выпуск общих облигаций", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что ЕС нуждается как в краткосрочных, так и в долгосрочных решениях для укрепления своей обороноспособности. Глава европейской дипломатии отметила, что увеличение оборонных расходов потребует "болезненных решений" от стран-членов ЕС.

По данным Bloomberg, инициатива обсуждается на фоне опасений европейских лидеров по поводу переговоров между США и Россией без участия ЕС.