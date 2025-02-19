ЕС планирует создать черный список капитанов танкеров РФ

Страны Евросоюза в рамках нового пакета антироссийских санкций планируют ввести юридический механизм, который позволит вносить в черный список капитанов танкеров РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на просмотренный документ.

Ранее стало известно, что представители стран-членов ЕС согласовали 16-й пакет персональных и экономических санкций против России. Окончательно его утвердят на заседании 24 февраля.

«Страны ЕС вводят новые правовые критерии, чтобы в будущем также вносить в черный список капитанов российского "теневого флота" танкеров, которые помогают Москве нарушать западное нефтяное эмбарго», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что Евросоюз «мало что делает» для ограничения импорта российского сжиженного газа в ЕС и первоначальный проект черного списка не содержит имен крупных бизнесменов РФ , вместо них там значатся высокопоставленные чиновники и работники СМИ.