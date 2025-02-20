Набиуллина ответила на вопрос о диалоге с США по отмене санкций

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не ведет переговоров с США о снятии экономических санкций с России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе форума «Кибербезопасность в финансах» Набиуллину спросили о переговорах по санкциям и разморозке российских резервов. Она отметила, что Центробанк в таких обсуждениях не участвует.

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего неизвестно», - подчеркнула глава регулятора.

Переговоры РФ и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. Российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам РФ, рассказал газете The Washington Post, что приоритеты Кремля на переговорах могли включать отмену некоторых санкций против России и «некоторые формы энергетического сотрудничества».

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При этом член российской делегации, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял CNN, что обсуждение отмены санкций - вовсе не главная цель России на переговорах. Он подчеркивал, что Москва в первую очередь хочет «хорошего диалога», и указал, что именно американский бизнес потерял 300 миллиардов долларов на фоне ухода из России.