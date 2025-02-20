Грузия стала поставлять России меньше вина

В январе 2025 года Грузия почти вдвое сократила поставки вина в Россию. Об этом со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии сообщает РБК.

Импорт грузинского вина за первый месяц упал до 2,5 тысячи тонн, при этом в январе 2024-го было ввезено пять тысяч тонн. В денежном выражении импорт уменьшился в 1,9 раза: с 6,9 до 13,3 миллиона долларов.

Вместе с тем Грузия увеличила отгрузки минеральной воды и газировки. За месяц стоимость экспорта выросла до 6,7 миллиона долларов за 12,4 тысячи тонн. В прошлом году показатели составляли 4,8 миллиона и 9,1 тысячи тонн соответственно.

При этом Россия нарастила импорт виски из Грузии до рекордных значений. Поставки этого напитка в 2024 году составили свыше 1,3 тысячи тонн. Он в десятки раз превосходит поставки предыдущих лет: в 2023 году этот показатель составлял лишь 22,12 тонны. Российский рынок составил около половины от всего экспорта грузинского виски.