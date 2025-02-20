«Риски для экспорта»: раскрыты последствия погоды для сбора зерна в 2025 году

На 2025 год при оптимистичном сценарии прогнозируется сбор урожая в 125 тонн зерна. Конечные объемы будут зависеть от влагозапаса почвы, а риски касаются в первую очередь экспортного потенциала пшеницы, рассказал НСН президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Пессимистичный сценарий по сборам урожая будет формироваться с учетом весенней погоды. Так как главным риском здесь остается почвенная засуха, крайне важно, как будет пополняться запас влаги в почве в предстоящие несколько месяцев, пояснил Злочевский.

Влияет на посевы так же тот факт, что у представителей агропрома на сегодняшний день не хватает средств для поддержания необходимого технологического уровня, а доступность кредитов при этом снижается.

"Поэтому по всем культурам, которые нерентабельны, а это в первую очередь хорошая пшеница, идет сокращение посевов. На конец сезона запасы будут на нормальном уровне, на средних показателях в историческом разрезе", - отметил глава РЗС.

В любом случае сейчас не наблюдается минимального уровня запасов, поэтому нет сомнений, что внутренний рынок будет в полной мере обеспечен. Риски затронут именно экспортный потенциал зерна, заключил Злочевский.

До этого директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сообщила, что, несмотря на аномально теплую зиму в этом году, озимые находятся в хорошем состоянии, 82% посевов не пострадали и могут дать хороший урожай. Однако, по ее словам, точнее о том, что будет дальше с площадями уборки урожая, специалисты смогут сказать позднее. Причем это касается основных регионов выращивания на юге, которые в 2020 году из-за заморозков потеряли 40% урожая.