В России заявили о рисках для экспорта пшеницы

При благоприятном сценарии в 2025 году в России могут собрать 125 тонн зерна, однако это напрямую будет зависеть от влагозапаса почвы по весне. Об этом в беседе с НСН заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Сбор зерна в РФ в 2025 году может составить по оптимистичному сценарию 120 млн тонн, такой прогноз озвучил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по АПК, академик РАН Петр Чекмарев, выступая на форуме «Зерно России – 2025». Также он назвал этот год неблагоприятным для озимых культур, так как была большая опасность, что при плюсовых температурах придут морозы и в отсутствии снежного покрова урожай погибнет. По словам Злочевского, прогнозы Зернового союза даже оптимистичнее прогнозов Чекмарева.

«Как оптимистичный сценарий мы рассматриваем 125 млн тонн зерна на уровне текущего сезона. А пессимистичный сценарий будет зависеть от весенней погоды. Конечно, главный риск – это почвенная засуха. Все зависит от того, насколько по весне пополнится влагозапас почвы», - уточнил он.

Также он отметил, что у аграриев сейчас не хватает финансов для поддержания необходимого технологического уровня, что, конечно, влияет на посевы.

«Средств аграриев сейчас явно не хватает на то, чтобы поддержать необходимый технологический уровень. А кредитные средства просто недоступны при нынешних ставках, они просто неокупаемы. Поэтому по всем культурам, которые нерентабельны, а это в первую очередь хорошая пшеница, идет сокращение посевов. На конец сезона запасы будут на нормальном уровне, на средних показателях в историческом разрезе. Какого-то минимального уровня запасов не наблюдается, и внутренний рынок закроется нормально. Риски будут касаться в первую очередь экспортного потенциала», - подытожил он.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что озимые в России из-за отсутствия сугробов могут погибнуть в случае наступления морозной погоды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».