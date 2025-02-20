Мантуров высказался о возможности возвращения иностранных брендов в Россию

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что обратно на российский рынок могут пустить не все ушедшие компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Мантуров, власти России будут пускать обратно только те компании, в которых «заинтересована страна». При этом он также добавил, что это связано с «эволюцией систем преференций в госзакупках», которая сформировалась за последнее время.

«Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки — сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС», — заявил он.

Помимо этого Мантуров добавил, что для совместных проектов с иностранными компаниями в России уже сформированы необходимые условия.