Запрет на экспорт бензина из РФ для непроизводителей продлили на полгода

Запрет на вывоз бензина из России для непроизводителей решили продлить на полгода. Решение вступит в силу в марте, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

По данным агентства, меры по регулированию рынка нефтепродуктов обсуждались на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Запрет на экспорт бензина в другие страны, кроме членов ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года. В конце мая его отменили, но в августе возобновили.

Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года, но с 29 ноября правительство сделало исключение для крупных нефтеперерабатывющих заводов, а с 1 февраля продлило разрешение еще на месяц.

Вместе с тем, для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз, компаний с производительной мощностью менее миллиона тонн топлива в год) эмбарго сохранялось.

Эксперты отметили, что власти такими мерами рассчитывают пресечь «серый экспорт» топлива и насытить внутренний рынок.