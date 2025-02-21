Страны G7 планируют отказаться от ужесточения потолка цен на нефть из РФ

Первоначальный вариант коммюнике «был существенно смягчён».

По данным агентства, в последней версии документа сказано, что «надёжные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира, который предотвратит будущую агрессию». Там также действия России не называются больше «незаконными».

Кроме того, страны G7 отказались от призыва к своим министрам финансов ограничить или скорректировать потолок цен на нефть из нашей страны, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам.