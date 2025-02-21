На российских маркетплейсах обнаружили одежду с символикой ВСУ

Одежда с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ) продается на российских маркетплейсах. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Даниил Безсонов, выложив изображения с карточками товаров.

По словам Безсонова, он обнаружил в продаже спортивные костюмы с логотипами Главного управления разведки Украины, Сил специальных операций ВСУ и Пограничной службы Украины.

«Хороший пример мягкой силы со стороны нашего врага и отличный пример халатности и безразличия со стороны российских брендов», - написал военный корреспондент.

Позднее он отметил, что «уже все снесли», поблагодарил торговые площадки за оперативность и выразил надежду, что в будущем подобных ошибок не будет.

Ранее на российских маркетплейсах возобновились продажи товаров британского косметического бренда с украинскими корнями Lamel, который положительно оценил теракт на Крымском мосту. В социальных сетях компании день теракта был назван праздничным «днем хлопка».