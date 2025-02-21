ЕС нашел замену российским удобрениям

Евросоюз стремится частично заменить импортные российские удобрения местными - Renure - на основе навоза с ферм сообщества, а также мочи животных. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.

По его словам, удобрения на основе навоза могут снизить зависимость от импортных химических удобрений, и они дешевле искусственных эквивалентов, для производства которых требуется много энергоресурсов.

"Сектор животноводства может внести положительный вклад в экономику замкнутого цикла, которая <...> не нуждается в поставках извне и не основана на высоких ценах на энергоносители, таких как газ", - приводит слова еврокомиссара FT. "Необходимо обратить внимание как на возможности, так и [проблемы]", - отметил Хансен.

Использование Renure (сокращенно: "восстановленный азот из навоза") сократит расходы на удобрения почти на 5% в животноводческих регионах, согласно исследованию голландских и бельгийских ученых в журнале Resources, Conservation and Recycling.

В январе Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Оно вступит в силу в случае утверждения Европарламентом и Советом ЕС. Однако некоторые государства - члены "неохотно поддерживают" их, поскольку фермерам придется платить больше за альтернативные поставки, подчеркивается в публикации.

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По мнению ЕК, тарифы будут "поддерживать рост внутреннего производства и индустрии удобрений" ЕС, которая пострадала во время энергетического кризиса. По данным европейской статистической службы Евростат, в 2024 году фермеры закупили в России 5,7 млн тонн удобрений на сумму 1,9 млрд евро. Другими крупными поставщиками сообщества являются Марокко и Египет.

По оценке представителей профсоюза европейских фермеров и работников сельхозкооперативов Copa-Cogeca, введение пошлин ударит по сельскохозяйственному производству и конкурентоспособности в ЕС. В настоящее время у европейских фермеров нет гарантий, что дефицит удобрений будет компенсирован ростом внутреннего производства по конкурентоспособной цене, говорится в заявлении профсоюза.