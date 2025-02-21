После выхода стран Балтии из совместной энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) на территории этих входящих в Евросоюз стран могут остановиться энергоемкие производства. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.

В качестве примера издание приводит эстонский деревообрабатывающий завод Estonian Cell, финансовый директор которого Меэлис Кузьма объяснил остановку работы нерентабельностью из-за повышения цен на электроэнергию.

Доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Плеханова Максим Максимов утверждает, что в зоне риска находятся металлургия, например, латвийский Liepājas Metalurgs, химическая отрасль и добывающий сектор.

В Эстонии крупный завод Estonian Cell остановил работу после выхода из БРЭЛЛ

По его словам, стоимость электричества в странах Балтии выше, чем в Финляндии, потому что в последней есть атомные и гидроэлектростанции. При этом национальные энергетические компании европейских республик объясняют рост цен с повреждением из-за возможной диверсии подводного кабеля EstLink 2, между Эстонией и Финляндией.