Максимальные показатели стоимости топлива могут сохраниться даже несмотря на возможность урегулирования украинского конфликта.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии. Он отметил, что в 2024 году страны ЕС приняли декларацию о повышении конкурентоспособности, которая в том числе предусматривает меры по снижению цен на нефть и газ. Он опасается, что совместное обещание не будет выполнено.

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Кроме того, Орбан подчеркнул, что первые шаги в урегулировании конфликта на Украине дают надежду на достижение мира, который поможет улучшить глобальную экономическую ситуацию и положение в Европе.