Пустые хранилища: Украина вынуждена закупать газ у ЕС

Украина намерена импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи на 40% после российских ракетных ударов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в отрасли пишет Reuters.

По данным издания, Киев начал наращивать импорт газа в начале февраля и с тех пор объемы увеличились почти в десять раз.

При этом осведомленный источник отметил, что газ приходится брать в Европе из-за ударов по отрасли, а его запасы на Украине близки к критическому уровню.

Сегодня Минобороны России сообщило, что с 15 по 21 февраля были нанесены 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам «газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины».

На Украине сообщили о повреждении объектов «Нафтогаза»

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по военным объектам и объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, к организации которого причастны украинские спецслужбы.