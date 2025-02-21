Нацбанк Казахстана ограничил спреды при покупке и продаже долларов

Нацбанк Казахстана установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в обменниках (спред). Об этом сообщили на сайте регулятора.

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Пределы отклонения курсов покупки и продажи составят: для доллара США — 7 тенге, для евро — 10 тенге.

Решением нацбанка также расширяется список операций, подлежащих финансовому мониторингу, так как они могут свидетельствовать об уклонении от закона.

«Кроме этого, принято решение о выпуске в обращение банкноты национальной валюты РК номиналом 1 000 тенге с измененным дизайном образца 2024 года», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рассказал, что казахстанский тенге является самой ликвидной валютой стран СНГ.

В свою очередь инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков посоветовал россиянам, помимо валюты, вкладывать сбережения в золото, еврооблигации, недвижимость и акции. Таким образом, россияне смогут защитить накопления от падения рубля, пояснил эксперт.