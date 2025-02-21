Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил о формировании в мире нового явления — биоэкономики. Главу государства цитирует ТАСС.

«‎Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности — биоэкономики», — сказал Путин.

По словам главы государства, это ключевая тема с точки зрения качества глобального роста.

Кроме того, президент предложил провести следующий форум именно на эту тему. Путин пригласил к участию ученых, представителей сферы образования и бизнеса всех стран мира.

Президент подчеркнул важность научного развития на основе справедливости и баланса.

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На Форуме Путин также указал на сокращение числа учителей химии в школах в стране и на снижение числа учащихся, выбирающих химию в качестве базового предмета. Российский лидер призвал максимально включиться в формирование этих планов Российскую академию наук, представителей бизнеса, а также профессионального научного образовательного сообщества.

Российский лидер подчеркнул, что от этого зависит реализация всех национальных проектов технологического лидерства, планов по Арктике, Сибири и Дальнему Востоку, по развитию регионов РФ, зависит «решение задач безопасности, повышение качества жизни людей».

Ранее Путин заявил, что российские научные решения часто превосходят иностранные аналоги.