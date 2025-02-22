Евросоюзу предрекли потерю десятков миллиардов из-за Трампа

Европейский союз (ЕС) может потерять около 28 миллиардов евро из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на ввоз в США стали и алюминия.

Об этом сообщает Bloomberg.

«В Евросоюзе оценивают, что первая волна пошлин Дональда Трампа на сталь и алюминий может нанести ущерб на сумму не менее 28 миллиардов евро для экспорта блока, что может стать серьезной эскалацией в торговой войне американского президента», — заметили в материалах агентства.

Число попадающих под пошлины вещей, среди которых, вероятно, окажутся и производные из стали и алюминия, может быть в четыре раза больше, чем прежде.

До этого еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович выступил на брифинге, предупредив, что ситуация с введенными Трампом пошлинами все еще непонятна, а их объем может измениться.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит ответные меры на пошлины США. Отмечается, что Европа может использовать против Вашингтона Регламент борьбы с принуждением, одобренный еще в 2023 году.