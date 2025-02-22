Экономист высказался о будущем окрепшего рубля

Курс рубля стабилизировался на уровне 88-91 за доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О будущем окрепшей национальной валюты экономист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики. Поскольку на следующий год и на 2026 год Министерство экономического развития и Центральный банк прогнозируют у нас экономический рост всего плюс два процента или даже полтора, это равнозначно депрессии. В депрессивной экономике крепкой и устойчивой национальной валюты быть не может. Она имеет тенденцию к постепенному, плавному снижению», — сообщил Беляев.

В долгосрочной перспективе, как минимум год, есть тенденция к снижению курса рубля по отношению к национальным валютам, прежде всего к доллару Соединенных Штатов — Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик.

По словам экономиста, курс рубля будет снижаться, но не исключены всплески укрепления и всплески интенсивного падения.

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«У нас более-менее стабилизировался курс рубля на уровне 88-91 рубль за доллар. Он держался на этом уровне, потом возникли турбулентности в мировой обстановке. Рубль отреагировал на эту турбулентность и вышел на уровень 105. Теперь мы видим, что ситуация успокаивается. Ушла излишняя тревожность. Даже появились какие-то надежды на улучшение ситуации. Рубль стал возвращаться на те позиции, которые фундаментально обусловлены, а именно 88-91», — заключил он.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные, а также понедельник, 24 февраля, снизился на 34 копейки, опустившись до 88,17 рубля. Российская валюта, значительно укреплявшаяся на этой неделе, завершила ее ростом к основным мировым валютам. Евро упал на 46 копеек, до 92,02 рубля, юань — на 9 копеек, до 12,04.