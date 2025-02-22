ЕС ищет способы изъять часть замороженных активов РФ

Евросоюз ищет возможности изъять часть замороженных активов ЦБ РФ на восстановление Украины после завершения украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, европейские чиновники обсуждают возможность использования конфискованных средств как залога в рамках работы международной комиссии по претензиям, которая должна быть сформирована, чтобы "определить размер компенсации, причитающихся Украине". При этом размер обсуждаемой части массива активов не уточняется.

Если изъятие будет совершено, то сумма попавших под него средств пойдет в зачет обязательств РФ по возмещению Киеву ущерба от конфликта, принятия которых в рамках потенциального мирного соглашения европейские страны ожидают от Москвы, отмечают источники.

Еврокомиссия в марте 2022 года начала работу по поиску формально законного способа экспроприации суверенных активов РФ с привлечением частных консалтинговых компаний. В первом составе ЕК Урсулы фон дер Ляйен эту работу курировал бельгийский еврокомиссар Дидье Рейндерс. В настоящее время он находится под следствием в Бельгии по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах.

О замороженных активах РФ

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала Москвой СВО. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).

Экономист объяснил разморозку активов российских инвесторов на Западе

Как предупреждала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на возможную конфискацию своих активов на Западе, имеется целый арсенал ответных политических и экономических мер.