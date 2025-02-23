Мантуров назвал условия возвращения на рынок РФ иностранных розничных сетей

Иностранные розничные сети, в случае возврата в Россию, не должны отказываться от присутствия в Запорожье, Крыму, ЛНР, ДНР и Херсонской области, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее Мантуров сообщил, что допускать на российский рынок планируется только те иностранные компании, присутствие которых выгодно для внутреннего рынка.

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — подчеркнул вице-премьер.

В случае возвращения на российский рынок иностранной авиатехники власти будут искать компромисс, чтобы наши авиакомпании приобретали отечественные самолеты, отметил Мантуров.

Алиханов: РФ не ждет "с распростертыми объятиями" ушедшие компании

По его словам, в сфере автомобильной промышленности ситуация также очень неоднозначная: «просто взять и вернуться, как просто взяли и вышли, уже не получится».