В России подорожает лосось

В России может снизиться вылов лососёвых и вырасти цена на рыбу этой породы из-за нового законопроекта.

Об этом пишут «Известия».

Согласно новому законопроекту кабмина, до 30 декабря 2025 года бизнес должен будет перезаключить с Росрыболовством договоры по использованию рыболовных участков и заплатить за это около 200 млрд рублей.

По словам главы Ассоциации добытчиков лососей Камчатки​ Владимира Галицына, данное нововведение ставит под вопрос существование значительной части компаний Камчатского края — лидера по добыче лосося в России.

«Сегодня нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет по двойному коэффициенту», — пояснил он.

По словам Галицына, такая ситуация приведёт в конечном итоге к снижению объёма вылова и, как результат, к росту цен на лососёвые породы рыб.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил президенту России Владимиру Путину о сложной ситуации с лососем.