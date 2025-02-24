В России подорожает лосось

«Известия»: в России может снизиться вылов лососёвых и увеличиться цена на них
В России может снизиться вылов лососёвых и вырасти цена на рыбу этой породы из-за нового законопроекта.
Об этом пишут «Известия».
Согласно новому законопроекту кабмина, до 30 декабря 2025 года бизнес должен будет перезаключить с Росрыболовством договоры по использованию рыболовных участков и заплатить за это около 200 млрд рублей.
По словам главы Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына, данное нововведение ставит под вопрос существование значительной части компаний Камчатского края — лидера по добыче лосося в России.
«Сегодня нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет по двойному коэффициенту», — пояснил он.
По словам Галицына, такая ситуация приведёт в конечном итоге к снижению объёма вылова и, как результат, к росту цен на лососёвые породы рыб.
Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил президенту России Владимиру Путину о сложной ситуации с лососем.